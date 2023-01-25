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В Запорожье прозвучали взрывы

Иллюстративное фото: в Запорожье прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 25 января, днем в Запорожье жители услышали несколько взрывов. Воздушная тревога в области пока не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не раскрывали причин и деталей инцидента. При этом по состоянию на 16:32 воздушная тревога объявлена в шести областях Украины и Киеве.

Напомним, в Украине 25 января уже два раза объявляли масштабную воздушную тревогу. Она была связана с тем, что в Беларуси подняли в воздух российские истребители МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет.

Также мы писали, что сегодня оккупанты ударили по Бериславу Херсонской области. Они попали по продуктовому магазину, есть жертвы.

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Запорожьевибухи