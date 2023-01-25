У Запоріжжі пролунали вибухи

Сьогодні, 25 січня, вдень у Запоріжжі мешканці почули кілька вибухів. Повітряна тривога в області наразі не оголошена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Офіційні джерела поки що не розкривали причин та деталей інциденту. При цьому станом на 16:32 повітряну тривогу оголошено в шести областях України та Києві.

Нагадаємо, в Україні 25 січня вже двічі оголошували масштабну повітряну тривогу. Вона була пов'язана з тим, що у Білорусі підняли у повітря російські винищувачі МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет.

Також ми писали, що сьогодні окупанти вдарили по Бериславу Херсонської області. Вони потрапили продуктовим магазином, є жертви.

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