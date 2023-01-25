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Россия обстреляла продуктовый магазин в Бериславе: много раненых, есть жертвы

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Херсон, Среда 25 января 2023 15:55
Россия обстреляла продуктовый магазин в Бериславе: много раненых, есть жертвы Фото: Россия обстреляла продуктовый магазин в Бериславе (t.me/khersonskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, посреди дня, 25 января, российские оккупанты обстреляли Берислав Херсонской области, намеренно попав в продуктовый магазин. Два человека погибли, трое ранены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Посреди дня россияне целенаправленно атаковали место массового скопления людей. Вражеские снаряды попали в местный продуктовый магазин, в котором были люди", - рассказал он.

По его словам, погибли два человека.

"Три местных жителя получили ранения разной степени тяжести. Их госпитализировали в медучреждение, где врачи оказывают им необходимую помощь", - добавил Янушевич.

Как сообщалось, российские войска утром 25 января в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Херсона. В сети показали последствия обстрелов.

Напомним, российские войска за сутки 23 января вновь обстреляли территорию Херсонской области. Под атаки попали мирные населенные пункты, из-за чего погиб человек.

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Херсонская область
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