По Украине второй раз за день масштабная воздушная тревога

В Украине во второй раз за день объявили масштабную воздушную тревогу. Об угрозе сообщили во всех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Воздушная тревога в Украине была объявлена после 14:00.

Следует отметить, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" зафиксировала взлет российских МиГ-31К, которые являются вероятными носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Самолеты поднялись в небо с аэродрома "Мачулищи".

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 14:10 (скриншот alerts.in.ua)

Следует отметить, что это вторая масштабная тревога в Украине за 25 января. Причиной первой, вероятно, являлась активность российской авиации в Беларуси.

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