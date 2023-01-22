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В Запорожье прозвучали взрывы

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Запорожье, Воскресенье 22 января 2023 01:59
В Запорожье прозвучали взрывы Фото: в Запорожье прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Запорожье сегодня ночью, 22 января, были слышны громкие взрывы, в городе и регионе объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Срочно! Идите к ближайшим от вас укрытиям и находитесь там!", - говорится в Telegram секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

О причинах и последствиях взрывов, которые были слышны в некоторых районах Запорожья, пока не сообщается.

Ранее мы писали, что 21 января российские снаряды накрыли 21 город и поселок Запорожской области. В общей сложности оккупанты совершили 166 обстрелов, 18 домов разрушены, также в результате обстрела погибла женщина.

Напомним, ранее российские оккупанты обстреляли Запорожскую область зажигательными снарядами. В результате обстрелов зафиксировано 34 разрушения гражданских объектов.

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