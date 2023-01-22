В Запорожье прозвучали взрывы

В Запорожье сегодня ночью, 22 января, были слышны громкие взрывы, в городе и регионе объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Срочно! Идите к ближайшим от вас укрытиям и находитесь там!", - говорится в Telegram секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

О причинах и последствиях взрывов, которые были слышны в некоторых районах Запорожья, пока не сообщается.