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РФ обстреляла Запорожскую область зажигательными снарядами и попала в "сверхважный объект"

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Запорожье , Четверг 19 января 2023 08:37
РФ обстреляла Запорожскую область зажигательными снарядами и попала в "сверхважный объект" Фото: РФ обстреляла Запорожскую область зажигательными снарядами (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреляли Запорожской область зажигательными снарядами, а взрывы неподалеку Запорожья, которые были слышны во время тревоги, это взрыв от падения ракеты С-300 в одной из общин, расположенных неподалеку от города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха

"Враг продолжает террористическую деятельность, тренируя профессионализм своих убийц на нашей земле. Запуская все виды вооружения, в том числе запрещенные международным законодательством зажигательные снаряды по гражданской инфраструктуре и жилым домам, оккупант сознательно идет на военные преступления", - рассказал он.

По словам Старуха, 153 обстрела пережили 17 наших населенных пунктов Запорожской области за последние сутки. Глава региона добавил, что звук, который всколыхнул ночью Запорожье - это вражеский огонь, направленный на Матвеевскую общину.

"Как укажет оккупант в своих лживых сводках, он целился в "сверхважный стратегический объект". Но ракета С-300 упала в поле, от ее взрыва в местном образовательном заведении и зданиях рядом выбило все окна. К счастью, без жертв", - констатировал Старух.

Как сообщалось, в Запорожье в ночь на 19 января прогремели взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

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Запорожье Обстріл Запорожская область
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