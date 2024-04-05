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В Запорожье прогремели новые взрывы

Иллюстративное фото: в Запорожье жители услышали взрывы во время тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Жители Запорожья сегодня, 5 апреля, вечером услышали новые взрывы. В Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram и "Суспільне" в Telegram.

"Еще два взрыва в Запорожье", - написал Федоров. 

Более детальных подробностей инцидента он не раскрыл. 

Отметим, что по всей стране объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К, который может быть носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". 

Обновлено 17:57

"Суспільне" сообщает о новом ударе по Запорожью. В результате обстрела ранены еще несколько человек. 

Удар по Запорожью

Напомним, сегодня, 5 апреля, в 15:14 в Запорожье прогремело несколько взрывов. Это произошло на фоне угрозы баллистики в Запорожской области.

Позже Федоров рассказал, что россияне атаковали город. Там есть раненые.

Затем секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев уточнил, что в результате атаки пострадали шесть человек. Также, по словам Федорова, два мирных жителя погибли.

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ЗапорожьеВоздушная тревога