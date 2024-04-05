В Запорожье прогремели новые взрывы

Удар по Запорожью

Напомним, сегодня, 5 апреля, в 15:14 в Запорожье прогремело несколько взрывов. Это произошло на фоне угрозы баллистики в Запорожской области.

Позже Федоров рассказал, что россияне атаковали город. Там есть раненые.

Затем секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев уточнил, что в результате атаки пострадали шесть человек. Также, по словам Федорова, два мирных жителя погибли.

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