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У Запоріжжі пролунали нові вибухи

Ілюстративне фото: у Запоріжжі мешканці почули вибухи під час тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Мешканці Запоріжжя сьогодні, 5 квітня, увечері почули нові вибухи. У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова у Telegram та "Суспільне" в Telegram.

"Ще два вибухи у Запоріжжі", - написав Федоров.

Більш детальних подробиць інциденту він не розкрив.

Зазначимо, що по всій країні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, який може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

Оновлено 17:57

"Суспільне" повідомляє про новий удар по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу поранено ще кількох людей.

Удар по Запоріжжю

Нагадаємо, сьогодні, 5 квітня, о 15:14 у Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Це сталося на тлі загрози балістики у Запорізькій області.

Згодом Федоров розповів, що росіяни атакували місто. Там є поранені.

Потім секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв уточнив, що внаслідок атаки постраждали шестеро людей. Також, за словами Федорова, двоє мирних жителів загинули.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ЗапоріжжяПовітряна тривога