У Запоріжжі пролунали нові вибухи

Удар по Запоріжжю

Нагадаємо, сьогодні, 5 квітня, о 15:14 у Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Це сталося на тлі загрози балістики у Запорізькій області.

Згодом Федоров розповів, що росіяни атакували місто. Там є поранені.

Потім секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв уточнив, що внаслідок атаки постраждали шестеро людей. Також, за словами Федорова, двоє мирних жителів загинули.

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