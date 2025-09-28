В Запорожье после повторного удара РФ более 20 раненых, высотку до сих пор тушат

Обстрел Запорожья

В ночь на 28 сентября враг нанес четыре удара по Запорожью. Сообщалось, что один из вражеских ударов нанесен по частному дому, также пострадала автозаправка. В результате обстрела пострадали два человека.

Под утро оккупанты второй раз атаковали Запорожье. В результате обстрела загорелась многоэтажка.

Этой ночью город был под угрозой атаки дронами и скоростными ракетами. Ряд местных каналов утверждали, что город был атакован из реактивных систем залпового огня.

