Не менее 10 прилетов, количество раненых растет: последствия удара по Запорожью на утро

В ночь на 5 октября россияне в очередной раз атаковали Запорожье. В результате обстрелов количество пострадавших снова возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Сегодня ночью враг в очередной раз атаковал Запорожье: по меньшей мере десять прилетов по городу. Один человек погиб. Девять - ранены", - говорится в сообщении.

Федоров уточнил, что из-за вражеской атаки разрушениям подверглись многоэтажки, частные дома и сгорели авто. Кроме того, в домах выбиты окна, изуродованы дворы и фиксируются перебои со светом и водоснабжением.

"Но уже с первых минут после атаки на местах работают наши спасатели, коммунальщики, медики, энергетики, полиция. Каждый выполняет свою работу. Без паники, четко, профессионально", - написал глава ОГА.