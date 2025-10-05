Не менее 10 прилетов, количество раненых растет: последствия удара по Запорожью на утро
В ночь на 5 октября россияне в очередной раз атаковали Запорожье. В результате обстрелов количество пострадавших снова возросло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
"Сегодня ночью враг в очередной раз атаковал Запорожье: по меньшей мере десять прилетов по городу. Один человек погиб. Девять - ранены", - говорится в сообщении.
Федоров уточнил, что из-за вражеской атаки разрушениям подверглись многоэтажки, частные дома и сгорели авто. Кроме того, в домах выбиты окна, изуродованы дворы и фиксируются перебои со светом и водоснабжением.
"Но уже с первых минут после атаки на местах работают наши спасатели, коммунальщики, медики, энергетики, полиция. Каждый выполняет свою работу. Без паники, четко, профессионально", - написал глава ОГА.
Обстрел Запорожья
Напомним, в ночь на 28 сентября россияне россияне атаковали Запорожье с РСЗО и крылатыми ракетами типа "Калибр". В результате обстрела был разрушен частный дом, а также повреждена АЗС.
Ближе к утру враг нанес удары ракетами, в результате чего загорелся многоэтажный дом. Спасателям удалось потушить пожар только днем.
В результате вражеского обстрела за помощью к медикам обратились 42 человека.