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В Запорожье после атаки РФ возобновили движение по Днепровской ГЭС: видео

Среда 05 июня 2024 17:20
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В Запорожье после атаки РФ возобновили движение по Днепровской ГЭС: видео Фото: ДнепроГЭС с высоты птичьего полета (uhe.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

В Запорожье возобновили движение для автомобилей через Днепровскую ГЭС. Он был остановлен после атаки РФ в ночь на 1 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВД Ивана Федорова и Telegram Патрульной полиции Запорожской области.

По словам Федорова, в течение 4 дней с момента обстрела россиянами были задействованы работники ряда структур.

"Все работали круглосуточно, чтобы жители Запорожья как можно скорее могли передвигаться между двумя берегами безопасно и без пробок", - написал Федоров.

В то же время в полиции отметили, что движение по плотине Днепровской ГЭС возобновлено для легкового транспорта и маршрутных такси.

Он будет производиться по одной полосе в каждом направлении со скоростным ограничением 30 км/ч.

"Соблюдайте правила дорожного движения, обращайте внимание на установленные временные дорожные знаки, будьте взаимовежливы и уважайте друг друга на дороге. Патрульные будут обеспечивать регулирование дорожного движения", - говорится в сообщении.

Кроме того, движение плотиной запрещено для тяжеловесных транспортных средств, вес которого превышает 3,5 тонны. Они могут проехать через остров Хортица Вантовым, Арковым и мостом имени Преображенского.

Удары РФ по ДнепроГЭС

Напомним, в ночь на 1 июня россияне нанесли повторный удар по Днепровской ГЭС, из-за этого в Запорожье было перекрыто движение через дамбу Днепровской ГЭС. Впервые РФ атаковала ГЭС в марте этого года.

Позже Федоров рассказал, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии после ракетной атаки оккупантов по Запорожью.

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