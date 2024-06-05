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У Запоріжжі після атаки РФ відновили рух Дніпровською ГЕС: відео

Середа 05 червня 2024 17:20
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У Запоріжжі після атаки РФ відновили рух Дніпровською ГЕС: відео Фото: ДніпроГЕС з висоти пташиного польоту (uhe.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

У Запоріжжі відновили рух для автомобілів через Дніпровську ГЕС. Він був зупинений після атаки РФ в ніч на 1 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Запорізької ОВА Івана Федорова та Telegram Патрульної поліції Запорізької області.

За словами Федорова, протягом 4 днів з моменту обстрілу росіянами було задіяно працівників низки структур.

"Всі працювали цілодобово, щоб мешканці Запоріжжя якомога швидше могли пересуватися між двома берегами безпечно і без заторів", - написав Федоров.

Водночас у поліції зауважили, що рух греблею Дніпровської ГЕС відновлено для легкового транспорту та маршрутних таксі.

Він буде здійснюватись по одній смузі в кожному напрямку зі швидкісним обмеженням 30 км/год.

"Дотримуйтеся правил дорожнього руху, звертайте увагу на встановлені тимчасові дорожні знаки, будьте взаємоввічливі та поважайте одне одного на дорозі. Патрульні забезпечуватимуть регулювання дорожнього руху", - сказано у повідомленні.

Окрім того, рух греблею заборонений для великовагових транспортних засобів, вага якого перевищує 3,5 тонни. Вони можуть проїхати через острів Хортиця Вантовим, Арковим та мостом імені Преображенського.

Удари РФ по ДніпроГЕС

Нагадаємо, у ніч на 1 червня росіяни завдали повторного удару по Дніпровській ГЕС, через це у Запоріжжі був перекритий рух через дамбу Дніпровської ГЕС. Вперше РФ атакувала ГЕС у березні цього року.

Пізніше Федоров розповів, що ДніпроГЕС перебуває в критичному стані після ракетної атаки окупантів по Запоріжжю.

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