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На Запорожье россияне атаковали комбайн во время сбора урожая, есть пострадавшие

15:20 15.08.2026 Сб
1 мин
Оккупанты ударили прямо по аграриям на поле
aimg Сергей Козачук
На Запорожье россияне атаковали комбайн во время сбора урожая, есть пострадавшие Фото: враг снова уничтожает аграрный сектор (t.me/dsns_telegram)
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В Запорожском районе российский дрон атаковал сельскохозяйственную технику при сборе урожая. В результате удара погиб один человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Последствия вражеского удара

По предварительной информации спасателей, в результате атаки погиб 32-летний мужчина.

Еще один мужчина травмирован - пока медики оказывают ему всю необходимую помощь.

В результате попадания дрона прямо на поле вспыхнул пожар.

В результате атаки сгорел комбайн, легковой автомобиль и пшеница.

Фото: враг снова уничтожает аграрный сектор (t.me/dsns_telegram)

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание.

Предварительные обстрелы Запорожской области

Российские войска регулярно наносят авиационные и артиллерийские удары по Запорожью и населенным пунктам области.

Напомним, 10 августа кафиры сбросили управляемую авиабомбу на Запорожье. В результате атаки получили ранения 24 человека, среди которых в тяжелом состоянии оказалась 10-летняя девочка.

Кроме того, под прицелом врага часто оказываются и работники экстренных служб. В конце июля россияне атаковали спасателей во время тушения пожара в Запорожской области, нанеся повторный воздушный удар по огнеборцам.

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