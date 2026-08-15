На Запорожье россияне атаковали комбайн во время сбора урожая, есть пострадавшие
В Запорожском районе российский дрон атаковал сельскохозяйственную технику при сборе урожая. В результате удара погиб один человек, еще один получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Последствия вражеского удара
По предварительной информации спасателей, в результате атаки погиб 32-летний мужчина.
Еще один мужчина травмирован - пока медики оказывают ему всю необходимую помощь.
В результате попадания дрона прямо на поле вспыхнул пожар.
В результате атаки сгорел комбайн, легковой автомобиль и пшеница.
Фото: враг снова уничтожает аграрный сектор (t.me/dsns_telegram)
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание.
Предварительные обстрелы Запорожской области
Российские войска регулярно наносят авиационные и артиллерийские удары по Запорожью и населенным пунктам области.
Напомним, 10 августа кафиры сбросили управляемую авиабомбу на Запорожье. В результате атаки получили ранения 24 человека, среди которых в тяжелом состоянии оказалась 10-летняя девочка.
Кроме того, под прицелом врага часто оказываются и работники экстренных служб. В конце июля россияне атаковали спасателей во время тушения пожара в Запорожской области, нанеся повторный воздушный удар по огнеборцам.