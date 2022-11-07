В Днепре предупредили об угрозе ракетного удара: ПВО контролирует небо

Фото: В Днепре предупредили об угрозе ракетного удара (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Днепре и области вечером 7 ноября объявлена угроза атаки с воздуха. Местных жителей призвали сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Есть угроза ракетного удара", - указал чиновник. Лукашук отметил, что силы противовоздушной обороны контролируют небо над Днепром и областью. В то же время, он попросил граждан воздержаться от распространения в пабликах недостоверной информации.