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В Днепре предупредили об угрозе ракетного удара: ПВО контролирует небо

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Днепр, Понедельник 07 ноября 2022 23:15
В Днепре предупредили об угрозе ракетного удара: ПВО контролирует небо Фото: В Днепре предупредили об угрозе ракетного удара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Днепре и области вечером 7 ноября объявлена угроза атаки с воздуха. Местных жителей призвали сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Есть угроза ракетного удара", - указал чиновник.

Лукашук отметил, что силы противовоздушной обороны контролируют небо над Днепром и областью.

В то же время, он попросил граждан воздержаться от распространения в пабликах недостоверной информации.

Напомним, оккупанты 7 ноября из РСЗО обстреляли Марганецкую громаду в Никопольском районе Днепропетровской области.

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