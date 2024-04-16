В Запорожье люди в военной форме пытались затолкать мужчину в авто: в ТЦК отреагировали

На днях в сети распространили видео, где мужчины в военной форме пытаются затолкать в гражданский автомобиль в Запорожье. В областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) отрицают свою причастность к инциденту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Запорожского областного ТЦК и СП.

Там также напомнили, что военнослужащие ТЦК и СП проводят мероприятия оповещения с соблюдением требований законодательства и уставов Вооруженных сил Украины, в частности исключительно в форме установленного образца соответственно сезону.

"После тщательной проверки можем с полной ответственностью сообщить, что военнослужащие ТЦК и СП не участвовали в событиях, зафиксированных на видео", - отметили в ТЦК.

Скандалы из ТЦК

Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области люди в военной форме "упаковали" мужчину. Закарпатский ТЦК заявил, что проводит проверку.

В прошлом году в сети разразился скандал из-за действий представителей военкомата в Хмельницком. Тогда же сотрудники ТЦК пытались силой забрать мужчину из больницы, где он якобы проходил военно-врачебную комиссию.

А в Сумской области полиция сообщила об избиении военного. Оказалось, что он является представителем ТЦК.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на фоне ряда случаев, в которых могли быть нарушения полномочий сотрудников ТЦК, отметил, что они не имеют права проверять документы у граждан и силой задерживать военнообязанных мужчин прямо посреди улицы.

В конце декабря начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо также заявил, что украинцам необходимо обращаться в полицию в случае нарушения прав со стороны представителей ТЦК. Офицер призвал при этом не забывать, что защита страны - это обязанность каждого гражданина.

К тому же, Министерство обороны Украины проводит внеплановые проверки ТЦК и СП в регионах, в ходе которых выявлено множество нарушений.

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