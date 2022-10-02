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Россияне утром атаковали Запорожье

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Запорожье, Воскресенье 02 октября 2022 06:50
Россияне утром атаковали Запорожье Фото: в Запорожье прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Запорожье утром прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Жителей просят оставаться в укрытиях или придерживаться правила "двух стен".

Обновлено 06:53

Враг атаковал областной центр и ближайшие окрестности. Данные о пострадавших и разрушении уточняются, сообщил глава ОВА Запорожья Александр Старух.

Утром 30 сентября российские войска нанесли ракетный удар по стоявшей в очереди на выезде из Запорожья автоколонне.

Люди хотели попасть на временно оккупированную территорию. Позже выяснилось, что оккупанты атаковали ракетами С-300. СБУ уже начала расследовать обстрел россиянами гуманитарной колонны.

В субботу, 1 октября, стало известно, что количество пострадавших во время теракта достигло 118 человек, погибших - 31.

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