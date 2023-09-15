Пограничники уничтожили грузовик с оккупантами в Харьковской области (видео)

Силы обороны Украины обнаружили грузовик с оккупантами в Харьковской области и уничтожили его. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Бойцы "Стальной границы" уничтожили вражеский военный грузовик", - говорится в сообщении. Отмечается, что это произошло в Харьковской области. "Потери оккупантов уточняются", - добавили в ГПСУ. Силы обороны Украины уничтожают врага На Таврическом направлении, за прошедшие сутки, украинские военные осуществили 1119 огневых задач. Уничтожили 25 единиц вражеской техники. Также украинские военные с помощью отечественного дрона-камикадзе уничтожили российский танк Т-72 стоимостью 3 млн долларов в Запорожском направлении. В целом потери России в войне против Украины уже превысили 271 тысячу солдат.