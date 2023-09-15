Пограничники уничтожили грузовик с оккупантами в Харьковской области (видео)
Силы обороны Украины обнаружили грузовик с оккупантами в Харьковской области и уничтожили его. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"Бойцы "Стальной границы" уничтожили вражеский военный грузовик", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это произошло в Харьковской области.
"Потери оккупантов уточняются", - добавили в ГПСУ.
Силы обороны Украины уничтожают врага
На Таврическом направлении, за прошедшие сутки, украинские военные осуществили 1119 огневых задач. Уничтожили 25 единиц вражеской техники.
Также украинские военные с помощью отечественного дрона-камикадзе уничтожили российский танк Т-72 стоимостью 3 млн долларов в Запорожском направлении.
В целом потери России в войне против Украины уже превысили 271 тысячу солдат.
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