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Пограничники уничтожили грузовик с оккупантами в Харьковской области (видео)

Харьковская область, Пятница 15 сентября 2023 18:21
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Пограничники уничтожили грузовик с оккупантами в Харьковской области (видео) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили грузовик с оккупантами в Харьковской области и уничтожили его. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Бойцы "Стальной границы" уничтожили вражеский военный грузовик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло в Харьковской области.

"Потери оккупантов уточняются", - добавили в ГПСУ.

Силы обороны Украины уничтожают врага

На Таврическом направлении, за прошедшие сутки, украинские военные осуществили 1119 огневых задач. Уничтожили 25 единиц вражеской техники.

Также украинские военные с помощью отечественного дрона-камикадзе уничтожили российский танк Т-72 стоимостью 3 млн долларов в Запорожском направлении.

В целом потери России в войне против Украины уже превысили 271 тысячу солдат.

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