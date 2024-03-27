В Запорожье был слышен взрыв

Взрыв в районе города был слышен около 17:10.

Отметим, до этого руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров предупреждал о фиксации угрозы вражеских ударов авиационными управляемыми ракетами Х-59 по области.

Воздушная тревога в регионе была объявлена час назад.

В ОВА тогда сообщалось об угрозе ударов скоростных ракет по Запорожской области.

Около 17.15 был объявлен отбой воздушной тревоги по региону.

Воздушные удары РФ по Украине

Напомним, что войска РФ практически ежедневно наносят удары по Украине. Оккупанты активно применяют "Шахеды", а также в последнее время все чаще прибегают к массированным ракетным ударам по Украине.

В частности, 21 марта после более чем месячного перерыва страна-агрессор нанесла массированный ракетный удар по Украине, что привело к разрушениям в Киеве. Уже на следующий день, 22 марта, Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику Украины за все время войны. Тогда под удар попала ДнепроГЭС в Запорожье. А Харькове с тех пор сложная ситуация с электроэнергией.

Кроме того, 25 марта интервенты атаковали столицу Украины баллистическими ракетами. Эксперты склоняются к мнению, что во время атаки на Киев россияне применили гиперзвуковые ракеты "Циркон". Но пока эту информацию официально не подтвердили.

Добавим, что в ВСУ предупреждают об угрозе точечных ударов по нашей стране. Как объясняла руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг, враг выискивает способы каким образом давить из самых неожиданных направлений с использованием вооружения, которое будет усложнять работу наших систем ПВО.

Сегодня, 27 марта, днем войска РФ нанесли воздушные удары по Николаеву и Харькову. По последним данным, в первом городе известно о 8 раненых, а во втором - о 1 жертве и 16 раненых, среди которых есть дети.