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Гуменюк объяснила свое заявление о точечном терроре РФ на Киев

Среда 27 марта 2024 09:36
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Гуменюк объяснила свое заявление о точечном терроре РФ на Киев Фото: руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия ищет способы, чтобы усложнить работу украинского ПВО.

Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Создан определенный ажиотаж с помощью СМИ. На самом деле разговор был о том, что враг может наносить такие (точечные) удары и это надо учитывать. Практику мы уже видели - это удар по Киеву баллистикой из Крыма. Это означает, что враг изыскивает способы каким образом давить с самых неожиданных направлений и с использованием вооружения, которое будет затруднять работу наших систем ПВО", - заявила она.

При этом Гуменюк добавила, что РФ не останавливается в модернизации своего вооружения.

"Мы говорим о том, что осознаем какие виды вооружения враг готов применить. Что он не останавливается в модернизации своего вооружения, что он пытается изыскать способы давления на население Украины фактически на всей ее территории, не только прифронтовых", - добавила она.

По словам Гуменюк, с Черноморским флотом у РФ все несколько спокойнее.

"Они находятся в пунктах базирования и на открытые морские просторы акватории Черного и Азовского морей не выходят в последнее время опасаясь тех угроз, которые становятся для них все более реальными. Маневрирование другими средствами вооружения, в том числе береговыми ракетными комплексами, ОТРК время от времени враг осуществляет", - заявила она.

Она подчеркнула, что украинская сторона отслеживает эту ситуацию.

"В соответствии с этим и происходит предупреждение об опасности применения баллистического вооружения. Понимаем, что они будут выискивать другие средства точечных ракетных ударов. В частности, они довольно часто сейчас возвращаются к точечным ударам с тактической авиации", - добавила она.

Атаки РФ на Украину

Ранее Гуменюк заявила, что РФ может продолжать время от времени точечный террор с упором на Киев.

До этого в Воздушных силах рассказали, почему россияне уменьшили интервалы между атаками на Украину.

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