Меру пресечения митрополиту Павлу продолжат избирать сегодня, - УПЦ МП

Суд, вероятно, продолжит заседание об избрании меры пресечения экс-наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу сегодня, 1 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УПЦ МП.