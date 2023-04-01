Меру пресечения митрополиту Павлу продолжат избирать сегодня, - УПЦ МП

Суд, вероятно, продолжит заседание об избрании меры пресечения экс-наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу сегодня, 1 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УПЦ МП.
"После объявления перерыва до понедельника, суд переназначил судебное заседание до 17:00 сегодня владыка (митрополит Павел - ред.) в больнице, суд решает вопрос о принудительном приводе", - рассказал адвокат.
При этом в УПЦ МП утверждают, что принудительный привод в суд одобрили, заседание состоится сегодня в 18:30.
Напомним, сегодня Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту Павлу. После этого в его доме начались обыски.
Позже начался суд, на котором должны были избрать меру пресечения экс-наместнику. Но, из-за того, что митрополиту стало плохо, заседание перенесли на понедельник, 3 апреля.
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