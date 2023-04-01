Запобіжний захід митрополиту Павлу продовжать обирати сьогодні, - УПЦ МП

Суд, ймовірно, продовжить засідання щодо обрання запобіжного заходу екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу сьогодні, 1 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УПЦ МП.
"Після оголошення перерви до понеділка, суд перепризначив судове засідання до 17:00 сьогодні владика (митрополит Павло - ред.) у лікарні, суд вирішує питання про примусовий привід", - розповів адвокат.
При цьому в УПЦ МП стверджують, що примусовий привід в суд погодили, засідання відбудеться сьогодні о 18:30.
Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту Павлу. Після цього у його будинку почалися обшуки.
Пізніше розпочався суд, на якому мали обрати запобіжний захід екс-наміснику. Але через те, що митрополиту стало погано, засідання перенесли на понеділок, 3 квітня.
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