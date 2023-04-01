Запобіжний захід митрополиту Павлу продовжать обирати сьогодні, - УПЦ МП

Суд, ймовірно, продовжить засідання щодо обрання запобіжного заходу екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу сьогодні, 1 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УПЦ МП.