Мера пресечения для Дубинского: адвокаты заявили об отводе судьи

По их данным, отвод судьи адвокаты объявили из-за того, что они якобы не успели ознакомиться с делом.

В то же время, как отмечают источники, планируется автораспределение судьи.

Как написал у себя в Telegram-канале сам Дубинский, суд продолжит избирать ему меру пресечения сегодня. Он уже выехал на место проведение заседания.

В чем подозревают Дубинского

Напомним, сегодня, 13 ноября, правоохранители провели обыски у народного депутата Украины Александра Дубинского.

Позже Служба безопасности Украины объявила ему о подозрении в государственной измене. Парламентарий мог входить в состав преступной группировки, которой руководит российское Главное разведывательное управление.

Такая группировка, по версии правоохранителей, должна была расшатывать общественно-политическую ситуации в Украине и дискредитировать наше государство на международной арене.

Сейчас Дубинскому грозит до 15 лет тюрьмы.

Более детально о деле нардепа можете узнать в материале РБК-Украина.