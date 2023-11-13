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Запобіжний захід для Дубінського: адвокати заявили про відвід судді

Фото: Олександр Дубінський, нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Сторона захисту оголосила відвід судді під час обрання запобіжного заходу народному депутату України Олександру Дубінському.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна.

За їхніми даними, відвід судді адвокати оголосили через те, що вони нібито не встигли ознайомитись зі справою.

Водночас, як зазначають джерела, планується авторозподіл судді.

Як написав у себе в Telegram-каналі сам Дубінський, суд продовжить обирати йому запобіжний захід сьогодні. Він уже виїхав на місце проведення засідання.

У чому підозрюють Дубінського

Нагадаємо, сьогодні, 13 листопада, правоохоронці провели обшуки у народного депутата України Олександра Дубінського.

Пізніше Служба безпеки України оголосила йому про підозру у державній зраді. Парламентарій міг входити до складу злочинного угруповання, яким керує російське Головне розвідувальне управління.

Таке угруповання, за версією правоохоронців, мало розхитувати суспільно-політичну ситуацію в Україні та дискредитувати нашу державу на міжнародній арені.

Наразі Дубінському загрожує до 15 років в'язниці.

Більш детально про справу нардепа можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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СудЗапобіжний захід