Запобіжний захід для Дубінського: адвокати заявили про відвід судді

За їхніми даними, відвід судді адвокати оголосили через те, що вони нібито не встигли ознайомитись зі справою.

Водночас, як зазначають джерела, планується авторозподіл судді.

Як написав у себе в Telegram-каналі сам Дубінський, суд продовжить обирати йому запобіжний захід сьогодні. Він уже виїхав на місце проведення засідання.

У чому підозрюють Дубінського

Нагадаємо, сьогодні, 13 листопада, правоохоронці провели обшуки у народного депутата України Олександра Дубінського.

Пізніше Служба безпеки України оголосила йому про підозру у державній зраді. Парламентарій міг входити до складу злочинного угруповання, яким керує російське Головне розвідувальне управління.

Таке угруповання, за версією правоохоронців, мало розхитувати суспільно-політичну ситуацію в Україні та дискредитувати нашу державу на міжнародній арені.

Наразі Дубінському загрожує до 15 років в'язниці.

Більш детально про справу нардепа можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.