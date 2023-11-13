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Мера пресечения для Дубинского: адвокаты заявили об отводе судьи

Киев, Понедельник 13 ноября 2023 23:11
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Мера пресечения для Дубинского: адвокаты заявили об отводе судьи Фото: Александр Дубинский, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Сторона защиты объявила отвод судьи во время избрания меры пресечения народному депутату Украины Александру Дубинскому.

Об этом сообщают источники РБК-Украина.

По их данным, отвод судьи адвокаты объявили из-за того, что они якобы не успели ознакомиться с делом.

В то же время, как отмечают источники, планируется автораспределение судьи.

Как написал у себя в Telegram-канале сам Дубинский, суд продолжит избирать ему меру пресечения сегодня. Он уже выехал на место проведение заседания.

В чем подозревают Дубинского

Напомним, сегодня, 13 ноября, правоохранители провели обыски у народного депутата Украины Александра Дубинского.

Позже Служба безопасности Украины объявила ему о подозрении в государственной измене. Парламентарий мог входить в состав преступной группировки, которой руководит российское Главное разведывательное управление.

Такая группировка, по версии правоохранителей, должна была расшатывать общественно-политическую ситуации в Украине и дискредитировать наше государство на международной арене.

Сейчас Дубинскому грозит до 15 лет тюрьмы.

Более детально о деле нардепа можете узнать в материале РБК-Украина.

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