Запланированная на завтра встреча в Париже по мирному плану для Украины не состоится, - RFM

Что предшествовало

Ранее в четверг издание Axios сославшись на украинские источники и Белый дом сообщило, что следующая встреча по мирному плану по Украине запланирована на 13 декабря в Париже.

"Ожидается встреча высокопоставленных американских чиновников и представителей Украины, Франции, Германии и Великобритании по американскому мирному плану", - говорилось в публикации.

По данным Axios, Украину и европейские страны должны были представлять советники по нацбезопасности. Но как сообщалось, неясно, будет ли присутствовать госсекретарь США Марко Рубио, который помимо основной должности является советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности.

Стоит добавить, что сам президент США почти сутки назвал тоже отреагировал на запланированные события. Он подтвердил, что встреча в Париже будет, но в то же время сказал, что пока не знает, будет ли представитель от США. По его словам, Вашингтон отправит своего человека лишь в том случае, если будет хороший шанс достичь результата.

Вероятно, речь шла о том, чтобы Украины согласилась на американский план в нынешнем виде. Поскольку на днях WSJ писало, что Трамп во время телефонного разговора призывал европейских лидеров оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот принял американский мирный план.

К слову, пресс-служба правительства Германии сообщила, что канцлер Фридрих Фридрих Мерц встретится с Зеленским в понедельник для обсуждения текущих мирных переговоров по Украине. Ожидается, что к переговорам присоединяется лидеры европейских стран, а также представили Европейского Союза и НАТО.