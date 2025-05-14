Опоздают на переговоры? Стало известно, когда Уиткофф и Рубио прибудут в Стамбул

Как пишет издание, Уиткофф сказал журналистам, что он вместе с Рубио в пятницу отправятся в Стамбул на переговоры по России и Украине. Он также отметил, что пока неясно, будет ли российский диктатор Владимир Путин присутствовать на запланированных переговорах.

Однако стоит заметить, что возможные переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле запланированы на четверг, 15 мая.

Переговоры в Стамбуле

После завершения объявленного Владимиром Путиным трехдневного "перемирия" с 8 по 11 мая, Украина вместе с европейскими партнерами из "Коалиции решительных" поставили России требование: с 12 мая должно стартовать полноценное 30-дневное прекращение огня. В случае отказа, Европейский Союз пригрозил новым пакетом жестких санкций против Москвы.

В ответ Путин заявил, что Москва не принимает ультиматумов и предложил возобновить мирные переговоры в Стамбуле 15 мая. Турция согласилась стать посредником на этих переговорах.

Кто будет на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен на прямые переговоры с Путиным лично.

Также президент США Дональд Трамп заявлял, что рассматривает возможность поездки в Стамбул для участия в переговорах на высшем уровне, если они состоятся. Однако впоследствии он сказал, что на переговорах Украины и России будет присутствовать госсекретарь США Марко Рубио.

Сегодня же Трамп снова анонсировал "неплохие" новости о прекращении войны России против Украины.