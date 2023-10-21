Запрос Байдена на помощь Украине и визит Зеленского в Херсонскую область: новости за 20 октября

В пятницу, 20 октября, президент Соединенных Штатов Джо Байден запросил у Конгресса финансирование для помощи Украине и Израилю. В то же время президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсонскую область.

Война России против Украины

Украинские военные ликвидировали еще 1380 российских оккупантов. Общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения в живой силе составили около 292 060 солдат.

Британская разведка оценила последствия для оккупантов из-за применения Силами обороны ракет ATACMS.

Байден запросил финансирование помощи для Украины и Израиля

20 октября президент США Джо Байден запросил у Конгресса финансирование помощи Украине и Израилю в размере почти 105 млрд долларов.

При этом из них 61 млрд долларов президент хочет направить на помощь Украине.

Запрос Байдена на помощь Украине и Израилю решает для безопасности США , - Салливан

По словам советника Белого дома по национальной безопасности Салливана, вторжение боевиков ХАМАС в Израиль и полномасштабная война России против Украины является "глобальным переломным моментом".

Третья мировая война началась в 2008 году , - Данилов

Секретарь СНБО считает, что Третья мировая началась, когда РФ напала на Грузию. Он назвал конфликт в Израиле следствием захватнической войны РФ против Украины.

В "Дія" запустили карту Пунктов несокрушимости

Помимо данных о расположении ближайших объектов граждане смогут узнать маршрут и график, а также какие условия в данном пункте. Такую карту в программе можно загрузить даже в автономном режиме, если не будет света и связи. Нужно только скачать карту выбранного региона в "Действии".

93% оружия ХАМАС поставляет Иран, - глава Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила "злую роль, которую Иран играет на заднем плане".

"Следует усилить санкции против Ирана, который снабжает оружие ХАМАС. По нашим оценкам, 93% оружия ХАМАС поступило из Ирана", - сказала глава Еврокомиссии.

Зеленский с Залужным приехали в Херсонскую область. Обсуждали фронт в особом формате

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приехали в Херсонскую область. Командование провело совещание по фронту.

ООН нашла новые доказательства военной агрессии в Украине

Следственная комиссия нашла новые доказательства того, что российские власти совершили нарушения международных прав человека и международного гуманитарного права, а также соответствующие преступления на территориях, оказавшихся под ее контролем в Украине.

Также были задокументированы случаи изнасилований с применением силы или психологического принуждения.

В Украине обновили ПДД: что изменится для водителей

Кабинет Министров Украины на заседании поддержал изменения в правилах дорожного движения. Они касаются перевозки детей и включения фар вне населенных пунктов.

ЕС в ближайшие дни начнет консультации по новому пакету санкций против РФ , - Bloomberg

По данным издания, новый пакет санкций, который станет 12-м по счету с момента вторжения России в Украину, может включать запрет на поставки российских алмазов, дальнейшее ограничение возможностей Москвы обходить санкции и включение в список компаний в третьих странах, помогающих Москве в этом. Как сообщили собеседники на условиях анонимности.