Запит Байдена на допомогу Україні та візит Зеленського у Херсонську область: новини за 20 жовтня
У пʼятницю, 20 жовтня, президент Сполучених Штатів Джо Байден запросив у Конгресу фінансування для допомоги Україні та Ізраїлю. В то й же час президент України Володимир Зеленський відвідав Херсонську область.
РБК-Україна зібрало головні новини за 20 жовтня.
Війна Росії проти України
- Українські військові ліквідували ще 1380 російських окупантів. Загальні втрати військ РФ з початку повномасштабного вторгнення в живій силі склали близько 292 060 солдатів.
-
Британська розвідка оцінила наслідки для окупантів через застосування Силами оборони ракет ATACMS.
Байден запросив фінансування допомоги для України та Ізраїлю
20 жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу фінансування допомоги Україні та Ізраїлю у розмірі майже 105 млрд доларів.
При цьому з них 61 млрд доларів президент хоче направити на допомогу Україні.
Запит Байдена на допомогу Україні та Ізраїлю вирішальний для безпеки США, - Салліван
За словами радника Білого дому з національної безпеки Саллівана, вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю та повномасштабна війна Росії проти України є "глобальним переломним моментом".
Третя світова війна почалася у 2008 році, - Данілов
Секретар РНБО вважає, що Третя світова почалася, коли РФ напала на Грузію. Він назвав конфлікт в Ізраїлі наслідком загарбницької війни РФ проти України.
У "Дії" запустили карту Пунктів незламності
Крім даних про розташування найближчих об'єктів, громадяни зможуть дізнатися маршрут і графік, а також які умови в даному пункті. Таку карту в програмі можна завантажити навіть офлайн, якщо не буде світла та зв'язку. Потрібно лише завантажити карту обраного регіону в "Дії".
93% зброї ХАМАСу постачає Іран, - глава Єврокомісії
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила "злу роль, яку Іран відіграє на задньому плані".
"Слід посилити санкції проти Ірану, який постачає зброю ХАМАС. За нашими оцінками, 93% зброї ХАМАС надійшло з Ірану", - сказала глава Єврокомісії.
Зеленський з Залужним приїхали на Херсонщину. Обговорювали фронт у особливому форматі
Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний приїхали у Херсонську область. Командування провело нараду щодо фронту.
ООН знайшла нові докази військової агресії в Україні
Слідча комісія знайшла нові докази того, що російська влада вчинила порушення міжнародних прав людини і міжнародного гуманітарного права, а також відповідні злочини на територіях, які опинилися під її контролем в Україні.
Також було задокументовано випадки зґвалтувань із застосуванням сили або психологічного примусу.
В Україні оновили ПДР: що зміниться для водіїв
Кабінет міністрів України на засіданні підтримав зміни у правилах дорожнього руху. Вони стосуються перевезення дітей та увімкнення фар за межами населених пунктів.
ЄC найближчими днями розпочне консультації щодо нового пакету санкцій проти РФ, - Bloomberg
За даними видання, новий пакет санкцій, який стане 12-м за рахунком з моменту вторгнення Росії в Україну, може включати заборону на поставки російських алмазів, подальше обмеження можливостей Москви обходити санкції і включення до списку компаній у третіх країнах, які допомагають Москві в цьому, повідомили співрозмовники на умовах анонімності.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.