Ожесточенные бои продолжаются: обновленные карты фронта на 17 апреля

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 109 авиационных ударов, сбросив 177 управляемых авиабомб. Кроме этого, враг совершил почти 6600 обстрелов, из них 126 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2923 дроны-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре средства ПВО и два артиллерийских средства россиян.

Ситуация на направлениях

Фото: карты боев по состоянию на 17 апреля (t.me/GeneralStaffZSU)

Харьковское направление. Противник за прошедшие сутки один раз проводил наступательные действия в районе Волчанска.

Купянское направление. Произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Новой Кругляковки и Загрызово.

Лиманское направление. Враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Твердохлебово, Надежды и в сторону Нового, Зеленой Долины и Григорьевки.

Северское направление. Защитники отбили пять штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Верхнекаменское и Белогоровка.

Краматорское направление. Зафиксировано три боестолкновения в районах населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.

Торецкое направление. Враг совершил 19 атак неподалеку населенных пунктов Дачное, Дилиевка, Торецк и Курдюмовка.

Покровское направление. Защитники остановили 32 штурма агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Водяное Второе, Богдановка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки.

Новопавловское направление. Враг 12 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное, Разлив, Свободное Поле и в сторону Отрадного.

Ореховское направление. Враг проводил наступательное действие в районе Каменского.

Приднепровское направление. Агрессор совершил одну неудачную попытку продвинуться вперед.

Курское направление. Сил обороны Украины вчера отбили 17 атак россиян. Кроме этого, враг нанес 38 авиационных ударов с применением 72 управляемых авиабомб, а также осуществил 407 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из РСЗО.