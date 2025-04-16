Россия может бросить КНДРовцев в наступление на Сумскую и Харьковскую области, - ГУР
Российская армия рассматривает возможность наступления на Сумскую и Харьковскую области. Не исключается, что Москва может привлечь войска Северной Кореи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведка Минобороны Андрея Черняка в интервью японскому NHK.
По его словам, северокорейские войска, которые воюют вместе с российскими силами, полностью овладели современной тактикой ведения боя, создавая серьезную угрозу на поле боя.
Черняк отметил, что потери КНДР сейчас составляют около 5 тысяч солдат. Другие 6 тысяч военных, которые Пхеньян отправил в Россию, находятся в Курской области и могут продолжать воевать.
Представитель ГУР также рассказал, что после потерь северокорейские войска изменили тактику и теперь движутся группами по одному или вдвоем. Бойцы КНДР научились использовать дроны и РЭБ, а также обучаются применять оружие и тактику россиян.
Черняк также отметил, что считалось, что между северокорейскими и российскими силами будет языковой барьер. Но КНДРовцы выполняют боевые задачи, даже не общаясь с россиянами.
Разведчик отметил, что Россия рассматривает возможность наступления на Сумскую и Харьковскую области. Черняк не исключал, что войска КНДР могут быть привлечены к нему.
По словам представителя ГУР, половина снарядов, которые использует Россия, изготавливается в Северной Корее, которая также поставляет ракеты в РФ.
КНДР воюет против Украины
Напомним, что осенью прошлого года стало известно, что Северная Корея направила войска в Россию. По данным украинской разведки, вероятно, КНДР отправила около 12 тысяч своих военнослужащих.
Россия привлекла северокорейские силы к боям в Курской области. После значительных потерь военных КНДР отвели от линии фронта. Но впоследствии россияне снова отправили КНДРовцев в бои.
По данным разведки Южной Кореи, Пхеньян направил дополнительные войска на помощь России.
Стоит добавить, что Северная Корея также предоставляет России боеприпасы, баллистические ракеты и системы вооружения, в частности артиллерию.
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