Новое наступление? Что задумала Россия на фронте и готов ли Путин остановить войну

Россия не прекращает наступательные действия и пока не согласилась на полное прекращение огня. Что задумал Путин и к чему готовятся оккупационные войска на фронте - в материале военно-политического обозревателя РБК-Украина Ульяны Безпалько.

Главное:

Действительно ли Россия готовится к новым наступательным действиям на фронте

Какие направления фронта являются сейчас ключевыми для Москвы

Если не будет перемирия, сможет ли Россия продолжать войну

Какой настоящий замысел Путина и как он хочет переиграть Трампа и Украину

Россия со второй половины марта активизировала давление и атаки на фронте. Украинские военные считают, что летом боевые действия могут еще больше усилиться. Все это происходит на фоне переговоров с США о возможной остановке войны в Украине.

Уже прошел почти месяц с тех пор, как Путин, похоже, фактически отверг идею Трампа безотлагательно прекратить огонь. Но взамен он вроде бы согласился рассмотреть возможность энергетического перемирия и потенциальное перемирие в Черном море.

Уже более месяца представители Белого дома постоянно встречаются и ведут обсуждения с российскими чиновниками. Но несмотря на обещанную Трампом скорость в завершении российско-украинской войны, этот вопрос до сих пор выглядит чем-то "подвешенным" и неопределенным.

И пока чиновники в Белом доме продолжают заявлять, что Москва стремится к миру, украинские военные, с которыми пообщалось издание, сомневаются, что Путин вообще готов в близкой перспективе прекращать боевые действия.

Что готовит Россия

"Россия готовится продолжать давить на фронте везде, где нащупает слабину. Независимо от переговоров, у них есть свои уже утвержденные планы. У каждого командующего их группировок войск сохраняется задача наступать. И каждый из них должен показывать результаты. У кого из них ситуация будет выглядеть более перспективной - тому и предоставят какое-то усиление и резервы. Вряд ли пока речь идет о каком-то серьезном обострении или масштабировании боевых действий, но пока они планируют сохранять нынешнюю динамику", - говорит один из собеседников издания в Силах обороны.

Во-первых, агрессор будет пытаться продвигаться или прощупывать оборону в Харьковской и Сумской областях, считает член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Сейчас противник уже ведет постоянные бои на территории нескольких населенных пунктов в приграничье на Сумщине, но глубина его вклинения не превышает нескольких километров. При этом украинские подразделения тоже все еще удерживают несколько населенных пунктов на территории Курской области.

"Россияне стремятся создать так называемую "буферную зону" на территории Сумской области, в приграничье. Вполне возможно, что это касается также Харьковской и Черниговской областей, хотя пока я не вижу какой-то нетипичной активности россиян там", - соглашается в разговоре с изданием координатор группы "Информационное сопротивление", военно-политический обозреватель Константин Машовец.

Украинское командование опасалось, что для наступления на Сумскую и Харьковскую области враг бросит те силы, которые были аккумулированы в Курской области. Новые дивизии у россиян пока не сформированы, поэтому именно "курские войска" - это тот основной ресурс, которым пока сможет оперировать противник для усиления тех или иных направлений фронта.

Именно из-за этой угрозы - чтобы растянуть войска противника - Силы обороны три недели назад начали наступательные действия на территории соседней Белгородской области, объясняют два источника издания в военных кругах. Там украинские подразделения сейчас контролируют два приграничных села, которые расположены в трех километрах от нашей государственной границы.

Эксперты также допускают возможность захода россиян в Днепропетровскую область - прежде всего не в военных, а, скорее, в пропагандистских целях. Так Кремль попытается показать своей внутренней аудитории якобы большой прогресс в войне, ведь они бы впервые с 2022 года зашли на территорию еще одной украинской области. Однако один из источников в Силах обороны утверждает, что им пока неизвестно о каких-то планах наступательных действий врага именно на территории Днепропетровской области. В то же время собеседник не исключает сценарий, что в случае полной оккупации юга Донецкой области противник может и не остановиться на достигнутом и пойти на запад.

Позиции россиян находятся сейчас в шести километрах от Днепропетровской области (карта: DeepState)

Другим потенциально опасным может стать Запорожское направление. Месяц назад россияне начали наступательные действия на нашем правом фланге - в районе Пятихаток и Малых Щербаков, как это ранее прогнозировало РБК-Украина. Сейчас вражеским подразделениям удалось продвинуться вперед на считанные километры. Но, по данным издания, противник имеет на этот участок более масштабные планы, которые простираются как минимум до Орехова и в сторону Запорожья. Еще одним угрожающим участком могут стать острова на Днепре в Херсонской области, где россияне за последние полгода уже осуществляли попытки наступлений и атак.

"Сейчас есть определенные движения врага на Запорожском направлении, но они пока имеют лишь тактический масштаб. То есть сейчас россиян беспокоит частично - Южная операционная зона, приграничье в Сумской и Харьковской областях, и прежде всего - Восточная операционная зона", - уточнил Машовец.

Речь идет о Купянском, Лиманском направлениях, а также о районе Часового Яра и Торецка, откуда агрессор планирует движение на Константиновку. Все эти участки играют для врага важную роль для оккупации севера Донецкой области.

При этом захват Купянска, а также территорий к северу от него может одновременно быть и элементом российского плана по созданию "буферной зоны" со стороны Харьковской области в их приграничье. Еще одним направлением концентрации усилий врага останется город Покровск, который необходим ему для расширения масштаба контроля уже на юге Донецкой области.

Фактически единственным относительно стабильным прифронтовым участком на Востоке остается район Северска. Собеседники издания предполагают активизацию россиян и на этом участке, ведь без захвата Северского выступа им будет крайне сложно двигаться на Славянск и Краматорск.

"Сейчас российские войска в основном сосредоточены на продвижении в Донецкой области, поскольку российское руководство стремится оккупировать всю территорию Луганской и Донецкой областей. Российские войска, вероятно, будут продолжать эти усилия, особенно - чтобы захватить остальную часть Донецкой области в будущем. Они будут бороться за захват украинского пояса крепостей из сильно укрепленных городов вдоль линии Славянск-Краматорск-Константиновка", - говорит РБК-Украина аналитик по вопросам России в ISW Кристина Гарвард.

Однако, по ее словам, захват этой агломерации будет для Москвы огромным вызовом, поскольку потребует немало личного состава и вооружения.

Сможет ли Россия дальше вести войну

Несмотря на возможные планы Путина на фронте, способность Москвы продолжать войну даже в нынешнем темпе после 2025 года будет под большим вопросом. Сейчас Россия проводит интенсивные пехотные атаки, которые приводят к большим потерям среди личного состава. Москве приходится предлагать все большие финансовые стимулы своим гражданам, чтобы набирать достаточно людей в армию для пополнения этих потерь, отмечают в ISW.

"Способность России продолжать эти усилия по криптомобилизации в среднесрочной перспективе маловероятна, поскольку российской экономике и казне будет трудно поддерживать такой высокий уровень расходов. Перед Путиным может встать жесткое решение о проведении еще одного крайне непопулярного частичного принудительного призыва, подобного тому, что мы видели в сентябре 2022 года", - говорит Гарвард.

Еще одной проблемой, с которой Москва, по оценке ISW, вероятно, столкнется в ближайшие 12-18 месяцев, является сокращение запасов оборудования. Российская оборонно-промышленная база не способна производить новые транспортные средства или артиллерийские системы настолько быстро, чтобы пополнять свои текущие потери на поле боя. Кремль в значительной степени полагается на свои запасы оборудования советских времен. Но это ограниченный ресурс, который прогнозируемо закончится в конце 2025 или в 2026 году, добавляют в ISW.

"Россия могла бы в будущем положиться на некоторых своих союзников и партнеров, чтобы компенсировать какую-то нехватку, но, вероятно, в этих партнерских отношениях есть определенные ограничения. КНДР, возможно, захочет предоставить России больше войск, материальных средств или техники в будущем. Тогда как способность Ирана поставлять России бронетехнику, артиллерийские системы или боеприпасы ограничена из-за потенциала его ВПК. Китай же пока, похоже, не желает поддерживать Россию напрямую", - считает Гарвард.

Украине будет сложно продолжать войну - причем как без поддержки от США, так и с ней. Однако и России не будет легко. Путин и кремлевская "верхушка" не может не осознавать, что дальнейшее продолжение войны будет тянуть российскую экономику на дно, с которого с течением лет они просто не смогут подняться.

"Теоретически Россия сможет продолжать войну и в 2025-м, и в 2026-м году, так же, как и мы сможем продержаться это время. Но, по данным аналитиков, в том числе российских, если не будет прекращения боевых действий до 2026 года, то в России начнутся необратимые экономические процессы, которые приведут к остро негативным последствиям для их страны. Поэтому для них окно возможностей, когда они должны остановить войну - это 2025 год. Но они хотят это сделать с достижением своих максималистских целей, которые они продвигали в 2022 году", - объясняет Вениславский.

У России в 2026-м начнутся ощутимые проблемы с личным составом и вооружением в случае продолжения войны (фото: GettyImages)

Все эти масштабные планы России на фронте могут указывать на то, что Путин готов прекращать боевые действия, но не готов отказываться от своих максимальных условий и требований, которые являются неприемлемыми для нас. Поэтому Москва якобы и не отвергает мирных шагов Трампа. Но всячески растягивает их во времени, чтобы ухудшить положение Украины и отбить ту часть украинских территорий, на которые она претендует - если не за столом переговоров, то на земле.

"США уже даже не говорят о долгосрочном мире. Им сейчас просто нужно прекратить огонь, чтобы показать, что Трамп добился того, что декларировал во время кампании. Но я думаю, что это будет ситуативно. По моему мнению, вероятность того, что будут достигнуты более глобальные мирные договоренности, на данный момент не очень высока. Хотя временные рамки, когда это все должно выкристаллизоваться, уже почти подходит к концу - у нас остался примерно месяц, где-то до середины мая, чтобы увидеть способность или неспособность аргументов команды Трампа остановить Россию от продолжения войны", - считает Вениславский.

Ключевое в этом треугольнике "США - Украина - Россия" даже не то, как ведет себя Москва. А то, как позволяет ей себя вести Вашингтон. В команде Трампа просматривается очевидный раскол между геополитическими "неофитами", которые все еще живут в парадигме "business as usual", и настоящими политиками, которым не чуждо разделение на "добро и зло", "агрессор и жертва".

Идеологические противоречия между этими двумя крыльями не позволяют сформировать единую жесткую позицию Вашингтона в вопросе российско-украинской войны. Поэтому в результате и получается так, что глава Госдепа и спецпредставитель президента по Украине осуждают действия России, а другой спецпредставитель Трампа, коммуницирующий с Кремлем, повторяет нарративы его же пропаганды.

По сути, Путин тянет время в надежде на то, что из всего этого треугольника Россия способна дольше продержаться, ведь Трамп спешит за победами, а Украина, по оценке Кремля, имеет меньший запас прочности. Но, опять же, российский диктатор это делает только потому, что ему пока позволяют это делать. Умиротворением невозможно принудить агрессора к миру - мир возможен только через силу по отношению к агрессору, как это, в конце концов, когда-то и обещали в команде Трампа.