Запеклі бої тривають: оновлені карти фронту на 17 квітня

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 109 авіаційних ударів, скинувши 177 керованих авіабомб. Крім цього, ворог здійснив майже 6600 обстрілів, з них 126 - з реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2923 дрони-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири засоби ППО та два артилерійських засоби росіян.

Ситуація на напрямках

Фото: карти боїв станом на 17 квітня (t.me/GeneralStaffZSU)

Харківський напрямок. Противник минулої доби один раз проводив наступальні дії в районі Вовчанська.

Куп’янський напрямок. Відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки та Загризового.

Лиманський напрямок. Ворог атакував 14 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки, Твердохлібового, Надії та в бік Нового, Зеленої Долини і Григорівки.

Сіверський напрямок. Захисники відбили п’ять штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка.

Краматорський напрямок. Зафіксовано три боєзіткнення у районах населених пунктів Часів Яр, Предтечине та Ступочки.

Торецький напрямок. Ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Дачне, Диліївка, Торецьк та Курдюмівка.

Покровський напрямок. Захисники зупинили 32 штурми агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Водяне Друге, Богданівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки.

Новопавлівський напрямок. Ворог 12 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Розлив, Вільне Поле та в бік Одрадного.

Оріхівський напрямок. Ворог проводив наступальну дію у районі Кам’янського.

Придніпровський напрямок. Агресор здійснив одну невдалу спробу просунутися вперед.

Курський напрямок. Сил оборони України вчора відбили 17 атак росіян. Крім цього, ворог завдав 38 авіаційних ударів із застосуванням 72 керованих авіабомб, а також здійснив 407 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - з РСЗВ.