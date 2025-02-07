Запчасти для БТР и грузовики: Литва передала Украине новую партию военной помощи

Как отметили в ведомстве, новая военная помощь от Литвы была доставлена в Украину в середине этой недели.

Литовское Минобороны напомнило, что военная помощь Украине в этом году будет сосредоточена на противовоздушной обороне, боеприпасах, беспилотниках, антидронових системах и поддержке украинской оборонной промышленности.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России Литва передала Украине военную помощь на сумму более 768 млн евро.