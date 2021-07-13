Запаси вугілля на ТЕС впали на 8% з початку місяця, - Міненерго

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій з початку місяця скоротилися на 7,7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики.

Якщо на 1 липня на ТЕС було 1,28 млн тонн вугілля, то до 12 липня вони скоротилися на 98,8 тис тонн до 1,18 млн тонн.

Станом на 12 липня, при добовому постачанні на ТЕС 41,3 тис тонн, станції спалювали 51,8 тис тонн.

Зокрема, запаси вугілля марки "Г" - найбільш затребуваного виду енергетичного вугілля - з початку місяця впали на 11%, до 925 тис тонн.

Найнижчі запаси вугілля антрацитної марки зафіксовані на державній Трипільської ТЕС (марки "А") - на 17 тис тонн, що вистачить на 7 днів роботи станції.