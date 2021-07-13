Запасы угля на ТЭС упали на 8% с начала месяца, - Минэнерго

Запасы угля на складах тепловых электростанций с начала месяца сократились на 7,7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.

Если на 1 июля на ТЭС находилось 1,28 млн тонн угля, то к 12 июля они сократились на 98,8 тыс тонн до 1,18 млн тонн.

По состоянию на 12 июля, при суточной поставке на ТЭС 41,3 тыс тонн, станции сжигали 51,8 тыс тонн.

В частности, запасы угля марки "Г" - наиболее востребованного вида энергетического угля - с начала месяца упали на 11%, до 925 тыс тонн.

Самые низкие запасы угля антрацитовой марки зафиксированы на государственной Трипольской ТЭС (марки "А") - на 17 тыс тонн, что хватит на 7 дней работы станции.