Три ТЕС працюють на мінімальній потужності, Слов'янська ТЕС як і раніше відключена, - "Укренерго"

Трипільська, Зміївська та Придніпровська ТЕС (3 з 10 ТЕС в об'єднаній енергосистемі) працюють мінімальним складом обладнання, Слов'янська ТЕС як і раніше зупинена .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані НЕК "Укренерго".

Станом на 12:30 понеділка, 12 липня, на Трипільській ТЕС в роботі знаходиться 1 з 6 енергоблоків, на Зміївській - 1 з 10, на Придніпровській - 1 з 5 блоків.

Слов'янська ТЕС 6-й день не виробляє електроенергію через "дефолтний" статус, який вона отримала через неможливість оплатити послуги системного оператора.

Також, за даними "Укренерго", не виробляють електроенергію Харківська ТЕЦ-5 і Київська ТЕЦ-5.