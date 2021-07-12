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Три ТЕС працюють на мінімальній потужності, Слов'янська ТЕС як і раніше відключена, - "Укренерго"

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Україна, Понеділок 12 липня 2021 15:43
Три ТЕС працюють на мінімальній потужності, Слов'янська ТЕС як і раніше відключена, - "Укренерго" Фото: Слов'янська ТЕС (karachun.com)
Автор: РБК-Україна

Трипільська, Зміївська та Придніпровська ТЕС (3 з 10 ТЕС в об'єднаній енергосистемі) працюють мінімальним складом обладнання, Слов'янська ТЕС як і раніше зупинена.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані НЕК "Укренерго".

Станом на 12:30 понеділка, 12 липня, на Трипільській ТЕС в роботі знаходиться 1 з 6 енергоблоків, на Зміївській - 1 з 10, на Придніпровській - 1 з 5 блоків.

Слов'янська ТЕС 6-й день не виробляє електроенергію через "дефолтний" статус, який вона отримала через неможливість оплатити послуги системного оператора.

Також, за даними "Укренерго", не виробляють електроенергію Харківська ТЕЦ-5 і Київська ТЕЦ-5.

Нагадаємо, основною причиною зупинки енергоблоків ТЕС і ТЕЦ експерти називають обвалення цін нижче собівартості. За 1-12 липня середня ціна електроенергії на ринку на добу вперед становить 99 коп /кВт.год, що в 1,5 рази нижче номінальної собівартості ТЕС (1,6 грн/кВт.год, за даними "Донбасенерго").

Компанія "Донбасенерго" причиною аномального обвалення цін назвала "систематичні маніпуляції на ринку, а також недосконалість регуляторних норм".

За даними депутатів-членів Тимчасової слідчої комісії, ціновими маніпуляціями на ринку електроенергії займалися близькі до керівництва НКРЕКПй компанії-посередники. Зокрема, депутати ідентифікували три компанії з річним оборотом 15 млрд грн, оформлені на родичів підлеглих головиНКРЕКП Валерія Тарасюка.

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