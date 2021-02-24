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У Німеччині, Франції та  Британії розчаровані обмеженням Іраном доступу МАГАТЕ

Новость на русском → Іран, Середа 24 лютого 2021 02:04
У Німеччині, Франції та  Британії розчаровані обмеженням Іраном доступу МАГАТЕ Фото: конференція МАГАТЕ (facebook.com/magateorg)
Автор: Даша Харченко

Німеччина, Франція та Велика Британія заявили про стурбованість та розчарованість обмеженням Іраном доступу до ядерних об’єктів інспекторам МАГАТЕ. Країни вважають, що це створює нові небезпеки.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн, розміщеній на сайті МЗС Німеччини.

Як зазначається, своїми заходами Іран знову порушує свої зобов'язання згідно JCPoA (СВДП) та суттєво зменшує заходи перевірки.

Міністри зауважують, що це рішення сильно обмежує доступ МАГАТЕ до об'єктів та інформації, що стосується гарантій. Це також обмежує можливості МАГАТЕ щодо звітності згідно з Резолюцією 2231 Ради Безпеки ООН.

Три дипломати висловили підтримку генеральному директору та Секретаріату МАГАТЕ в їхніх зусиллях щодо здійснення необхідної перевірки та моніторингу ядерних зобов'язань Ірану.

Вони закликали Іран припинити та скасувати всі заходи щодо зменшення прозорості та забезпечити своєчасну та всебічну співпрацю з МАГАТЕ.

Нагадаємо, Іран дозволив обмежений контроль своїх атомних об'єктів. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зможе продовжити перевірки атомних об'єктів Ірану. Однак їх будуть проводити в обмеженому форматі.

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