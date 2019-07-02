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МВС почало перевіряти на фейковість дзвінки про мінування

Новини » Політика    02.07.2019 - 12:58
МВС почало перевіряти на фейковість дзвінки про мінування
Фото: Сергій Яровий (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таке рішення міністерство прийняло, щоб не допустити зриву на голосуванні у день виборів

Міністерство внутрішніх справ змінило алгоритм реагування на повідомлення про замінування. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає прес-служба МВС у Facebook.

МВС почало перевіряти на фейковість дзвінки про мінування

Відповідне рішення було прийняте, щоб не допустити зрив процесу голосування у день виборів до Верховної ради.

"Ми розуміємо, що у день голосування, є ризик отримати велику кількість повідомлень про замінування виборчих дільниць. Після відповідної перевірки, такі повідомлення виявляються хибними, але перевірка приміщення займає багато часу. Щоб не допустити зриву процесу голосування у день виборів, наказом міністра внутрішніх справ було змінено алгоритм реагування на повідомлення про замінування. Відтепер, рішення про евакуацію після обробки всієї інформації приймає безпосередньо керівник", - поінформував Яровий.

Нагадаємо, в кінці червня МВС анонсувало перегляд алгоритму дій поліції під час реагування на дзвінки про мінування: планувалося перевіряти, чи не є повідомлення "фейком".

Як писало РБК-Україна, представники Нацполіції минулого понеділка перевіряли інформацію про замінування усіх шкіл, пологових будинків і торгових центрів у Києві. Також повідомлялося про замінування ряду продуктових супермаркетів.

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