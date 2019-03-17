У західних областях очікується підвищення рівня води

Рівень води місцями підніметься до 1,5 м

В воскресенье, 17 марта, ожидается подъем уровня воды в реках Закарпатской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в верховье реки Тиса и ее притоках ожидается поднятие уровня воды (над уровнями на 8 часов 15 марта) на 0,3 - 1,0 м.

На участке Тисы Большой Бычков - Вилок и в нижних течениях реки Боржава уровень воды может подняться на 1,0 - 1,5 м в пределах русла, без негативных последствий.

Напомним, что в воскресенье, 17 марта 2019, в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей в связи с осадками, метелями и последующей оттепелью ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

РБК-Украина писало, что в Индонезии в результате паводков, вызванных ливнями, в городе Сентана провинции Папуа погибли 46 человек. Сейчас правоохранители пытаются идентифицировать тела погибших.

Ранее, в ряде африканских стран в результате сильных дождей, которые вызвали наводнения и разрушения, погибли более 140 человек. Еще сотни людей считаются пропавшими без вести.

Добавим, в результате повеней, которые образовались из-за сильных дождей, на юге африканской страны Малави погибли по меньшей мере 28 человек. Также, по меньшей мере, 124 человек получили травмы.