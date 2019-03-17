У Карпатах зберігається лавинна небезпека

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Сходження лавин можливе у Закарпатській та Івано-Франківській областях

У неділю, 17 березня 2019, у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, у зв'язку з опадами, хуртовинами та подальшою відлигою 17 березня у горах Закарпатської області очікується 3 рівень сніголавинної небезпеки.

Також 17-18 березня третій рівень сніголавинної небезпеки збережеться в горах Івано-Франківської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у період з 16 по 18 березня у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Як писало РБК-Україна, у Пакистані на схилі гори Нанга Парбат пошуковий загін виявив тіла двох загиблих альпіністів - громадянина Великобританії Тома Балларда і громадянина Італії Даніеля Нарді.

Раніше, в Кашмірі при сходженні лавини загинуло більше 10 людей. Групи рятувальників виявили сім тіл на поліцейському посту, який виявився накритий сніговою лавиною в районі тунелю Джавахар на шосе Джамму-Срінагар, також під час пошуків рятувальниками були виявлені ще тіла місцевих жителів, які опинилися під снігом.