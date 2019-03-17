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В Індонезії майже півсотні людей загинули внаслідок повені

Новини » Надзвичайні події    17.03.2019 - 05:21
В Індонезії майже півсотні людей загинули внаслідок повені
Фото: повінь в Індонезії (twitter.com/KRuHA_Indonesia)

Сильна злива спричинила в Індонезії повені

В Індонезії внаслідок паводків, спричинених зливами, у місті Сентана провінції Папуа загинули 46 людей. Як інформує РБК-Україна, про це повідомляє tempo із посиланням на рятувальників.

Як заявив начальник регіональної поліції Папуа, генеральний інспектор Мартуа Сормен, у неділю, 17 березня, наразі правоохоронці намагаються ідентифікувати тіла загиблих.

"Кількість жертв, які померли, становила 46 осіб", - підтвердив він, додавши, що існує можливість зростання кількості жертв, оскільки процес евакуації жертв і пошуки потерпілих все ще тривають.

Нагадаємо, нещодавно в результаті повеней, які утворилися через сильні дощі, на півдні африканської країни Малаві загинули щонайменше 28 осіб. Також щонайменше 124 людини отримали травми.

Додамо, що нещодавно індонезійській провінції Папуа стався землетрус магнітудою 5.3. Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км. Даних про жертв не надходило.

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