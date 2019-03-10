В результаті повені в Малаві загинули майже 30 осіб

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Щонайменше 124 людини були травмовані

В результаті повеней, які утворилися через сильні дощі, на півдні африканської країни Малаві загинули щонайменше 28 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив прес-секретар Департаменту з ліквідації наслідків стихійних лих у Малаві Чипіліро Хамула, на півдні Малаві зафіксовано 28 смертей в результаті повені. Також щонайменше 124 людини отримали поранення.

"Загалом 45,3 тис. домогосподарств (приблизно 226,5 тис. людей) постраждали в результаті повеней у 14 районах країни", - заявив Хамула.

Надзвичайний стан у Малаві було оголошено пізно у п'ятницю, 8 березня, після того як сильний дощ викликав повені, які почали затоплювати села. В деяких районах повені зруйнували електростанції та системи водопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через сильні повені у Афганістані загинули щонайменше 20 людей. Повені затопили до 2 тисяч будинків. Також внаслідок повеней близько 10 осіб пропали безвісти в округах Аргандаб, Даман, Спін Болдак і Данд.

Раніше, в результаті сильної повені на острові Сулавесі в Індонезії загинули щонайменше 68 осіб, шестеро були оголошені зниклими безвісти. Щонайменше 6,7 тисяч осіб з 14 пошкоджених районів були евакуйовані.