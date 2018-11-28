Кабмін затвердив тимчасовий порядок розмитнення "євроблях"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Уряд затвердив порядок розмитнення з деякими особливостями

Кабінет міністрів України затвердив тимчасовий порядок розмитнення авто на іноземній реєстрації ("євроблях"). Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, затверджено тимчасовий порядок митного оформлення авто, які перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, відповідно до якого розмитнення буде здійснюватися з деякими особливостями:

декларантом авто має право виступати фізична особа - резидент. Від його імені декларування авто може здійснювати митний брокер;

для митного оформлення транспортного засобу органу доходів і зборів подається електронна митна декларація;

разом з електронною митною декларацією органу доходів і зборів подаються рахунок або інший документ, який визначає вартість авто, реєстраційний документ на транспортний засіб, виданий органом країни реєстрації, та документ, що підтверджує право власності на авто або право розпоряджатися і декларувати такий транспортний засіб;

для оподаткування транспортних засобів застосовується фактурна вартість цих транспортних засобів;

у разі відмови у митному оформленні авто за заявленою фактурною вартістю митний орган виносить рішення про коригування заявленої вартості і видає картку відмови, у якій зазначає причини і призводить вичерпні роз'яснення;

доставка транспортного засобу в зону митного контролю здійснюється декларантом після подання електронної митної декларації та отримання від органу доходів і зборів повідомлення з зазначенням дати і часу пред'явлення транспортного засобу органу доходів і зборів;

якщо після пред'явлення транспортного засобу органу доходу і зборів виконання митних формальностей не вимагає перебування транспортного засобу в зоні митного контролю, орган доходів і зборів надсилає декларанту повідомлення, що такий транспортний засіб може бути вивезено з зони митного контролю.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що першу "євробляху" за новим законом розмитнили майже за 2 тис. доларів.