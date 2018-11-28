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Кабмін затвердив тимчасовий порядок розмитнення "євроблях"

Новини » Суспільство    28.11.2018 - 12:07
Кабмін затвердив тимчасовий порядок розмитнення "євроблях"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Уряд затвердив порядок розмитнення з деякими особливостями

Кабінет міністрів України затвердив тимчасовий порядок розмитнення авто на іноземній реєстрації ("євроблях"). Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, затверджено тимчасовий порядок митного оформлення авто, які перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, відповідно до якого розмитнення буде здійснюватися з деякими особливостями:

  • декларантом авто має право виступати фізична особа - резидент. Від його імені декларування авто може здійснювати митний брокер;
  • для митного оформлення транспортного засобу органу доходів і зборів подається електронна митна декларація;
  • разом з електронною митною декларацією органу доходів і зборів подаються рахунок або інший документ, який визначає вартість авто, реєстраційний документ на транспортний засіб, виданий органом країни реєстрації, та документ, що підтверджує право власності на авто або право розпоряджатися і декларувати такий транспортний засіб;
  • для оподаткування транспортних засобів застосовується фактурна вартість цих транспортних засобів;
  • у разі відмови у митному оформленні авто за заявленою фактурною вартістю митний орган виносить рішення про коригування заявленої вартості і видає картку відмови, у якій зазначає причини і призводить вичерпні роз'яснення;
  • доставка транспортного засобу в зону митного контролю здійснюється декларантом після подання електронної митної декларації та отримання від органу доходів і зборів повідомлення з зазначенням дати і часу пред'явлення транспортного засобу органу доходів і зборів;
  • якщо після пред'явлення транспортного засобу органу доходу і зборів виконання митних формальностей не вимагає перебування транспортного засобу в зоні митного контролю, орган доходів і зборів надсилає декларанту повідомлення, що такий транспортний засіб може бути вивезено з зони митного контролю.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що першу "євробляху" за новим законом розмитнили майже за 2 тис. доларів.

 

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