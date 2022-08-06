Ердоган домовився з Путіним використовувати рублі для торгівлі Туреччини з Росією

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що на переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі була досягнута домовленість використовувати рублі для торгівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Hürriyet .

"Ми домовилися про рублі з паном Путіним", - сказав він, зазначивши, що розрахунки будуть вигідні обом країнам.

Як повідомляє російське видання "Коммерсантъ", Ердоган також повідомив, що в Сочі була підписана "дорожня карта" з економічного співробітництва, в якій є намір збільшити товарообіг між країнами до 100 млрд доларів.

"У цьому напрямку ми хочемо розвивати нашу співпрацю в таких сферах, як енергетика, торгівля, туризм і сільське господарство", - цитує видання Ердогана.

Крім того, додав президент Туреччини, є "серйозні зрушення" в тому, щоб російську карту "Мир" почали приймати банки Туреччини.