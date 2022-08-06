ua ru
Сб, 06 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ердоган домовився з Путіним використовувати рублі для торгівлі Туреччини з Росією

Новость на русском →
Україна, Субота 06 серпня 2022 13:41
Ердоган домовився з Путіним використовувати рублі для торгівлі Туреччини з Росією Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що на переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі була досягнута домовленість використовувати рублі для торгівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Hürriyet.

"Ми домовилися про рублі з паном Путіним", - сказав він, зазначивши, що розрахунки будуть вигідні обом країнам.

Як повідомляє російське видання "Коммерсантъ", Ердоган також повідомив, що в Сочі була підписана "дорожня карта" з економічного співробітництва, в якій є намір збільшити товарообіг між країнами до 100 млрд доларів.

"У цьому напрямку ми хочемо розвивати нашу співпрацю в таких сферах, як енергетика, торгівля, туризм і сільське господарство", - цитує видання Ердогана.

Крім того, додав президент Туреччини, є "серйозні зрушення" в тому, щоб російську карту "Мир" почали приймати банки Туреччини.

Як повідомляло РБК-Україна, через санкції Заходу для Росії стали недоступні розрахунки за товари в доларах. Зокрема, індійські компанії оплачують російське вугілля китайськими юанями.

Курс російського рубля перестав бути ринковим після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Турецька ліра з початку року подешевшала на 25% по відношенню до долара. Інфляція в Туреччині досягла 80%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Російська Федерація
NEWS
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз