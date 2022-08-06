Ердоган домовився з Путіним використовувати рублі для торгівлі Туреччини з Росією
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що на переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі була досягнута домовленість використовувати рублі для торгівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Hürriyet.
"Ми домовилися про рублі з паном Путіним", - сказав він, зазначивши, що розрахунки будуть вигідні обом країнам.
Як повідомляє російське видання "Коммерсантъ", Ердоган також повідомив, що в Сочі була підписана "дорожня карта" з економічного співробітництва, в якій є намір збільшити товарообіг між країнами до 100 млрд доларів.
"У цьому напрямку ми хочемо розвивати нашу співпрацю в таких сферах, як енергетика, торгівля, туризм і сільське господарство", - цитує видання Ердогана.
Крім того, додав президент Туреччини, є "серйозні зрушення" в тому, щоб російську карту "Мир" почали приймати банки Туреччини.
Як повідомляло РБК-Україна, через санкції Заходу для Росії стали недоступні розрахунки за товари в доларах. Зокрема, індійські компанії оплачують російське вугілля китайськими юанями.
Курс російського рубля перестав бути ринковим після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Турецька ліра з початку року подешевшала на 25% по відношенню до долара. Інфляція в Туреччині досягла 80%.