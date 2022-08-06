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Турецькі банки працюватимуть з російськими картами "Мир", - Ердоган

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Анкара, Субота 06 серпня 2022 20:09
Турецькі банки працюватимуть з російськими картами "Мир", - Ердоган Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Stringer / Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

П'ять турецьких банків почали процес, по закінченню якої вони будуть підтримувати операції через російську платіжну систему "Мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як заявив президент Реджеп Таїп Ердоган, це буде полегшенням як для російських туристів, так і для самої Туреччини. За його словами, в роботі з переходу на систему "Мир" вже є серйозні зрушення.

Зазначимо, Туреччина засудила військове вторгнення Росії в Україну, але утрималася від приєднання до санкцій США і Європи. Вона продовжує імпортувати енергоресурси, а також планує багатомільярдні спільні проекти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним турецький лідер погодився на оплату за газ у російських рублях.

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