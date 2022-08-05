Переговори між Путіним і Ердоганом завершилися: що відомо

Переговори президентів Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та Росії Володимира Путіна в Сочі закінчилися. Вони тривали трохи більше чотирьох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля .

За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, президенти за підсумками переговорів ухвалили спільну заяву.

Як повідомляє сайт Кремля, на початку зустрічі Путін заявив, що президенти поговорять про спільні великі проекти - такі як будівництво атомної електростанції "Аккую" чи робота "Турецького потоку", який, за словами російського президента, постачає російський газ "не тільки для споживачів у Туреччину, а й для споживачів у Європі".

Путін також порушив питання постачання українського зерна з чорноморських портів.

Також він додав, що сторони обговорять "питання безпеки в регіоні, насамперед сирійську кризу".

Путін та Ердоган не обговорювали питання можливого виробництва до Росії або закупівлі у Туреччини безпілотників Bayraktar, заявив "РІА Новини" Пєсков.

Чи обговорював Путін з Ердоганом війну в Україні, наразі інформація відсутня.