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У США сталися два потужних землетруси

Новини » Надзвичайні події     01.04.2020 - 08:52
У США сталися два потужних землетруси
Ілюстративне фото (flickr.com/matthileo)

Перший землетрус в США магнітудою 6,5 стався 31 березня

В американському штаті Айдахо сталися два землетруси. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Геологічної служби США (USGS).

Повідомляється, що перший землетрус магнітудою 6,5 стався 31 березня о 23:52 за місцевим часом (1 квітня 02:52 за Києвом). Епіцентр стихії залягав на глибині 10 км.

Через півгодини в регіоні поновилися підземні поштовхи. Землетрус, енергетичний клас якого склав 4,6, стався на захід від міста Challis. Епіцентр залягав на глибині 10 км. Дані про загиблих і можливі руйнування не наводяться.

Нагадаємо, у Хорватії в результаті сильного землетрусу постраждали 17 осіб. У неділю в хорватській столиці Загребі стався землетрус магнітудою 3,5.

Також РБК-Україна раніше писало, що в хорватській столиці Загребі сталося два землетруси, в результаті яких були руйнування в центрі міста

Також 21 березня в Греції стався землетрус силою 5,6 бала за шкалою Ріхтера. Поштовхи відчувалися в Теспротія, Превезе, Яніні, Арте, на Корфу і в інших регіонах країни.

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