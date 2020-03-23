Потужні землетруси у Хорватії: постраждали 17 людей

Фото: землетрус у Хорватії (vijesti.hrt.hr)

У Хорватії чотири слабші поштовхи сталися після першого найсильнішого

В Хорватії внаслідок сильного землетрусу постраждали 17 людей. Про це повідомляє агентство AP.

Як повідомляється, в неділю у хорватській столиці Загребі стався землетрус магнітудою 3,5, який спричинив руйнування будівель, включаючи знаменитий столичний собор, на будинках виникли тріщини, стіни та дахи - пошкоджені, вулиці завалило сміттям. В результаті чого 16 людей отримали тілесні ушкодження та ще один підліток перебуває у критичному стані.

Прем'єр-міністр Андрей Пленкович заявив, що землетрус був найбільшим у Загребі за останні 140 років. Принаймні чотири слабші поштовхи сталися після першого найсильнішого.

Нагадаємо, в Хорватії стався ще один землетрус силою 3,7, загинув підліток. Очевидці повідомляють про серйозні пошкодження в Загребі, на деяких вулицях утворилися завали з цеглин, обсипалися з постраждалих будівель.

Також РБК-Україна раніше писало, що у хорватській столиці Загребі сталось два землетруси, в результаті яких є руйнування в центрі міста. Епіцентр першого підземного поштовху магнітудою 5,3 стався о 6:24 ранку за сім кілометрів на північ від Загреба на глибині 10 кілометрів.