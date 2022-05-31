Захід виступає за зміну режиму Путіна в Росії, - Моравецький

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького в інтерв'ю Sky News .

"Путін завжди нам загрожуватиме і шантажуватиме. Звичайно, ми хотіли б, щоб його повністю усунули (від влади - ред.), він є грубою силою, а Росія є наддержавою", - заявив голова польського уряду.

При цьому Моравецький наголосив, що погроз та шантажу з боку президента РФ не уникнути у тому випадку, якщо Україна програє війну. Тоді "вся Європа більше не буде у безпеці".