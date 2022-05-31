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Захід виступає за зміну режиму Путіна в Росії, - Моравецький

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Вівторок 31 травня 2022 15:32
Захід виступає за зміну режиму Путіна в Росії, - Моравецький Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президента РФ Володимира Путіна необхідно усунути від влади. Інакше застосування грубої сили з боку Росії продовжуватиметься.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького в інтерв'ю Sky News.

"Путін завжди нам загрожуватиме і шантажуватиме. Звичайно, ми хотіли б, щоб його повністю усунули (від влади - ред.), він є грубою силою, а Росія є наддержавою", - заявив голова польського уряду.

При цьому Моравецький наголосив, що погроз та шантажу з боку президента РФ не уникнути у тому випадку, якщо Україна програє війну. Тоді "вся Європа більше не буде у безпеці".

Нагадаємо, раніше голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявляв, що усунення президента Росії Володимира Путіна від влади є єдиним способом захистити Захід та його союзників від майбутніх загроз з боку Кремля.

Також ми писали, що, за словами міністра закордонних справ Британії Ліз Трасс, британський уряд не прагне змінити режим у Росії. Глава Кремля Володимир Путін рішенням вторгнутися до України сам послабив свою країну.

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