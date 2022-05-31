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Запад выступает за смену режима Путина в России, - Моравецкий

Новина українською →
Вторник 31 мая 2022 15:32
Запад выступает за смену режима Путина в России, - Моравецкий Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президента РФ Владимира Путина необходимо отстранить от власти. Иначе применение грубой силы со стороны России будет продолжаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в интервью Sky News.

"Путин всегда будет нам угрожать и шантажировать. Конечно, мы хотели бы, чтобы его полностью отстранили (от власти - ред.), он представляет грубую силу, а Россия является сверхдержавой", - заявил глава польского правительства.

При этом Моравецкий подчеркнул, что угроз и шантажа со стороны президента РФ не избежать в том случае, если Украина проиграет войну. Тогда "вся Европа больше не будет в безопасности".

Напомним, ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что отстранение президента России Владимира Путина от власти является единственным способом защитить Запад и его союзников от будущих угроз со стороны Кремля.

Также мы писали, что, по словам министра иностранных дел Британии Лиз Трасс, британское правительство не стремится сменить режим в России. Глава Кремля Владимир Путин решением вторгнуться в Украину сам ослабил свою страну.

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